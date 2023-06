Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen Van der Weijden voltooit supertriatlon: wat doet zo’n inspanning met je lijf?

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Maarten van der Weijden haalde met het volbrengen van zijn monstertriatlon maar liefst 3,7 miljoen euro op voor het goede doel. Ⓒ ANP/HH

Leeuwarden - „Een geweldige prestatie.” Dat zei burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden over de loodzware Elfstedentriatlon die Maarten van der Weijden (42) zondag voor het goede doel voltooide. Na ruim een week onderweg te zijn geweest, werd de voormalig olympisch zwemkampioen rond negen uur s ’ochtends onder luid applaus onthaald in de Prinsentuin in Leeuwarden. Vijf vragen.