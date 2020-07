Woning in Amsterdam beschoten terwijl gezin ligt te slapen

Volgens de politie is het keukenraam rond de klok van 05.00 uur beschoten. Het is nog niet duidelijk waarom. Vermoedelijk waren er twee daders bij het schietincident betrokken, die zijn weggereden in een donkere auto.

In Amsterdam-West vond in de nacht van vrijdag op zaterdag eveneens een schietincident plaats, bij een café aan de Haarlemmermeerstraat. Hierbij raakte ook niemand gewond. Wel heeft de politie twee verdachten aangehouden, van 24 en 31 jaar oud. Zij zitten nog vast voor verhoor.