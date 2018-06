Schurft rukt op in studentenhuizen: ’Kan worden overgedragen bij seksueel contact’

Schurft wordt veroorzaakt door mijten. Uitbraken komen vaak voor op plekken waar veel mensen dicht op elkaar leven zoals studentenhuizen, asielzoekerscentra en verpleeghuizen. Het is niet bekend hoe vaak dit precies voorkomt, aangezien dit niet wordt geregistreerd.

Ook in Leiden komt steeds meer schurft voor in studentenhuizen. De GGD daar wil weten hoe dit komt zodat er gerichter voorlichting gegeven kan worden aan studenten.

’Kan worden overgedragen bij seksueel contact’

’Een huisgenoot van me had een keer schurft opgelopen’, zegt een studente bij de Universiteits Bibliotheek tegen Omroep West. ’Toen was er wel wat paniek omdat we niet wisten wat we moesten doen. Op internet was niet veel vinden.’

„Schurft wordt overgedragen als er langer dan 15 minuten huid-op-huid contact is”, zegt Timo Boelsums van GGD Hollands Midden tegen Omroep West. „Dat kan dus zijn bij seksueel contact. Maar je kan het ook oplopen als je bijvoorbeeld in een goedkoop hotelletje in Azië geslapen hebt in een bed waar de mijt inzit.”