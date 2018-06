Tientallen schapen dood onder trein Duitsland

De kudde van ongeveer 150 dieren was door onbekende oorzaak buiten haar onderkomen geraakt en aan de wandel gegaan. Woensdagochtend vroeg liepen de dieren op de rails in de omgeving van de plaats Konstanz, toen daar de boemel naar de plaats Engen langskwam. De machinist kon niet meer op tijd stoppen en reed in op de kudde.

De gealarmeerde schaapsherder bekommerde zich om zijn getroffen dieren. De trein kon uiteindelijk verder naar Engen.