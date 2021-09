Bezetting Gronings Academiegebouw na negen uur voorbij: ’We zijn eruit’

„Ze zijn ons een heel eind tegemoetgekomen”, aldus de organisator van de actie. Zo zal in de stad voldoende, betaalbare noodopvang komen voor studenten die op dit moment geen woning hebben. „Zodat iedereen die dat nu nodig heeft, een dak boven het hoofd kan krijgen.” De prijs van die noodopvang, waar veldbedjes in slaapzalen naast elkaar staan, gaat van 9 naar 6 euro per dag. Ook is de belofte gegeven dat er „een eerlijk verhaal” komt richting aankomende studenten in de volgende jaren. „We hebben nu allemaal studenten aan de lijn die dit niet verwacht hadden en niet hebben zien aankomen met de informatie die ze hadden”, zegt de woordvoerder over de dakloze studenten die zijn organisatie helpt onderdak te vinden.

Verder heeft Shelter Our Students uitonderhandeld dat er op de Zernike-campus tijdelijke woonruimte komt. Het doel is dat daar in 2025 uiteindelijk 1500 studenteneenheden worden gebouwd. De deal van donderdagavond moet die tijd overbruggen. De tijdelijke woonruimten, nog onbekend is hoeveel dat er moeten worden, zullen ook gebruikt kunnen worden voor noodopvang.

Ook zal er een statement vanuit de universiteit en gemeente komen, waarin de oorzaken voor de woonproblemen worden benoemd en waarin wordt beschreven wat er moet gebeuren. Het statement noemt Shelter Our Students „een erkenning dat we dit als stad niet meer aankunnen”, aldus de woordvoerder. „We hebben niet de mogelijkheden om dit zelf als stad op te lossen.”

Bezetting

Zo’n 75 tot 100 actievoerders bezetten sinds 12.30 uur maandagmiddag het Academiegebouw na een protestmars vanaf de Grote Markt in Groningen. Ze zeggen dat er te weinig woonruimte is, vooral voor internationale studenten. Ze wilden het gebouw pas verlaten als hun eis voor meer huisvesting werd ingewilligd. Rond 21.30 uur waren de actievoerders eruit met wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA, wonen) en Hans Biemans van het college van bestuur van de universiteit. Daarop zegt de actiegroep vrijwillig en zelf te zijn vertrokken, na een „rustige, vreedzame bezetting” van het Academiegebouw.