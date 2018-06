’Risico’s chroom-6 waren al bekend’

De zogeheten schildersziekte (OPS) is geen nieuw verschijnsel maar al jarenlang bekend. Het is dan ook een gotspe te stellen, dat Defensie pas in een later stadium de risico’s van het giftige chroom-6 onderkende. Hier geldt het adagium: wat niet weet, wat niet deert. Oftewel: spelen met mensenlevens, maar dat is bij defensie niet nieuw.

Net als bij Ajax geldt ook hier: wees groot in kleine dingen en schuif je verantwoordelijkheid niet af. Wees royaal met vergoedingen. De mensen waarom het gaat, zijn hun gezondheid al kwijt. Is dat niet het hoogste goed? Geld vergoedt het leed nog enigszins.

Henny Iseger, Breda