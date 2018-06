’Indirect als moord te betitelen’

Het werken met de kankerverwekkende verf chroom-6 heeft honderden levens kapotgemaakt. Een grote goede coulanceregeling voor de slachtoffers en nabestaanden is op zijn plaats. Dit dient betaald te worden uit het eigen defensiebudget. Dan bezuinigen ze maar op de aanschaf van materieel of deelname aan missies. Het zou een schandaal zijn dit op de burgers en belasting af te wenden. Indirect is het als moord te betitelen.

P. Cammaart