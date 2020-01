Wulpse ’Susanne’ wekt weerstand in Alkmaar

Cor Ootes wil het beeld van Susanne graag in Alkmaar plaatsen, maar een deel van de lokale politiek ziet er niets in. Ⓒ Martin Mooij

Alkmaar - Een bronzen beeld van een prostituee zorgt voor verhitte taferelen in Alkmaar. Initiatiefnemer Cor Ootes wil het levensechte kunstwerk graag in de Noord-Hollandse kaasstad plaatsen, maar een deel van de lokale politiek ziet er niets in. Bezoekers in de binnenstad snappen niets van alle commotie en vinden het beeld prachtig. „Mijn broek zakt ervan af.”