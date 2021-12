Politici Ghana massaal op de vuist in parlement

De omstreden belasting zorgt voor grote verdeeldheid in de landelijke politiek, waardoor de regering moeite heeft om een akkoord te krijgen voor de begroting. Toen de Kamervoorzitter aankondigde dat het wetsvoorstel als ’spoedprocedure’ zou worden behandeld, stormden oppositieleden naar voren om verhaal te halen. In het duw- en trekwerk dat vervolgens ontstond, vielen over en weer een paar flinke klappen. Beveiligers wisten de gemoederen na enige tijd te kalmeren.

Tegenstanders van de wet stellen dat vooral mensen met lagere inkomens worden geraakt door de wet. Volgens de Kamervoorzitter zal het onderwerp op een later tijdstip opnieuw behandeld worden.

In het Ghanese parlement komen vechtpartijen vaker voor. Zo vond er in november nog een handgemeen plaats na een verhitte discussie over een natuurramp in het land.