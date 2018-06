Deze overleden vrouw wordt niet gemist: ’Wereld is beter af zonder jou’

De advertentie. Ⓒ Twitter

Een opmerkelijke rouwadvertentie in de Verenigde Staten. De familieleden van Kathleen Dehmlow die op 31 maart overleed in het Amerikaanse Springfield, wordt duidelijk niet gemist door haar twee kinderen Gina en Jay. Dat is letterlijk te lezen in de rouwadvertentie die in de lokale krant The Redwood Falls Gazette werd gepubliceerd.