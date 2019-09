Vlaamse arts verklaart levende vrouw dood

De bejaarde vrouw belandde in november 2017 met haar fiets in het water. Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten, die ervan uitgingen dat ze was overleden. De arts, Eric V., bevestigde dat.

Maar een uur later kreeg de dokter een ’verrassend’ telefoontje: of hij met spoed terug kon komen. Toen brandweermannen het lichaam van Madeleine Vermeire uit het water haalden, hadden ze vastgesteld dat de vrouw toch nog leefde.

Het slachtoffer werd onmiddellijk overgebracht naar het UZ Gent, maar overleed uiteindelijk toch aan de gevolgen van zware onderkoeling. Zonder die verkeerde diagnose zou ze mogelijk nog leven.

’Vergist’

De arts kreeg in de rechtbank een veeg uit de pan. „Hij is amper tien minuten ter plaatse geweest en heeft de dood vastgesteld vanaf de kant van de weg”, sneerde de advocaat van de verdachte.

„Ik ben wel tot aan de waterlijn gegaan”, counterde V. in de rechtbank. „Dichter mocht niet, om geen sporen te wissen. Ik herinner me mijn klompen die nat waren. Ik dacht dat het slachtoffer met haar gezicht in het water lag, maar zal me waarschijnlijk hebben vergist. Ik ben misleid door de kap die ze aanhad. Excuses. Ik heb het verkeerd geïnterpreteerd. Het was niet perfect”, zo sprak de man.

Straf valt mee

Fout gehandeld, stelt ook de rechtbank. „Madeleine lag met haar aangezicht naar boven”, klinkt het. „Elke arts zou een bewustzijnsverlies als mogelijk gevolg van de val in overweging kunnen genomen hebben. Daarnaast was alles aanwezig om het lichaam uit het water tot aan de oever te brengen.” De vrouw bleef nog anderhalf uur, levend, in het ijskoude water liggen.

De rechtbank in Gent legde de man een voorwaardelijke boete op met een boete die veel lager uitviel dan de nabestaanden eisten, 4000 euro.