Bellen naar ander EU-land maximaal 19 cent

De stap volgt op het afschaffen van de roamingkosten in juni vorig jaar. Het akkoord moet nog formeel worden afgerond. Daarna hebben de lidstaten twee jaar om de wetgeving nationaal in te voeren.

’Flinke verbetering’

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (CDA) is zeer tevreden. „Alleen de roamingtarieven schrappen was half werk geweest. Voor bellers in Nederland zijn deze maximumtarieven een flinke verbetering.”

Ook staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) spreekt van „goed nieuws” voor Nederlandse consumenten. Die gaan niet alleen profiteren van lagere belkosten, maar hebben straks ook meer te kiezen omdat vaste netwerken ook voor andere aanbieders worden opengesteld.

Aanpak dominante partijen

Europese toezichthouders zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in Nederland krijgen in het akkoord de mogelijkheid om meerdere dominante partijen in een markt aan te pakken, zoals KPN en VodafoneZiggo in de Nederlandse telecommarkt. Die regel moet nog wel geïmplementeerd worden, geeft de ACM aan. Vooruitlopend daarop had de toezichthouder al besloten dat VodafoneZiggo zijn kabelnetwerk open moet stellen voor andere partijen.

De telecomdeal moet ook zorgen voor investeringen in glasvezelbreedband en voldoende radiospectrum voor de 5G-netwerken van de toekomst. EU-commissaris Mariya Gabriel (digitale economie): „Deze nieuwe regels zijn essentieel voor Europa’s digitale toekomst. Ze leiden tot betere diensten voor de consument en tot heel snelle netwerken.”

’Gemiste kans’

ETNO, de Europese associatie van telecomaanbieders, noemt de overeengekomen regelgeving „een gemiste kans”. Volgens de organisatie wordt de wet nu nog ingewikkelder voor de industrie en zal die niet de „broodnodige stormloop” op investeringen in 5G-netwerken ontketenen. De industrie is teleurgesteld dat de vergunningen maar twintig jaar geldig zullen zijn.

Brussel schat dat er 500 tot 600 miljard euro nodig is om de EU digitaal klaar te maken.