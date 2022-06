Woning van kickbokser Jamal Ben Saddik bekogeld met zwaar vuurwerk

In de Zegepraalstraat in Borgerhout werd even voor 01.00 uur vuurwerk gegooid naar een woning van de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik. „Vijf personen werden met lichte gehoorschade naar het ziekenhuis gebracht, ze mochten later terug naar huis”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van de Belgische politie.

De vader van kickbokser Jamal Ben Saddik was thuis toen het zware vuurwerk voor zijn woning ontplofte. Er is behoorlijk wat schade. De stenen dorpel van zijn woning en de omkadering van de voordeur zijn in stukken geslagen. De knal sleurde ook de deurbel en de brievenbus van de muur, een laag van het glas boven de voordeur is ook kapot.

De aanslag zou gericht zijn tegen de broer van Jamal, ook wel bekend onder de naam ’Urbanus’. „Ik heb geen idee waarom dit gebeurd is”, reageert hij. „Of mijn zoon een probleem zou hebben? Ik weet het niet.” Op de woning hangen twee stevige bewakingscamera’s. „De politie heeft de beelden meegenomen”, zegt vader Ben Saddik.

Tekst gaat verder onder de foto.

Portret van kickbokser Jamal Ben Saddik. Ⓒ ANP/HH

’Geen idee waarom’

Tien minuten na de explosie in Borgerhout ontplofte ook bij een woning in de Vrijhandelstraat in Merksem zwaar vuurwerk. Verschillende woningen en auto’s raakten beschadigd. Het vuurwerk ontplofte voor een pand in het begin van de straat. „Wij hebben geen idee waarom dit gebeurd is”, reageert de zoon des huizes. „Mijn ouders wonen hier. Ik heb niets met drugs of de haven te maken.” De woning heeft volgens hem ook niets met de familie Ben Saddik te maken. „Die ken ik alleen van televisie.”

„Of er een link is tussen beide feiten, wordt onderzocht”, zegt Aerts. „Een eventuele link met het drugsmilieu wordt eveneens onderzocht.” Die link zou er in beide gevallen zijn, meldt Het Nieuwsblad.

Kickbokser Jamal Ben Saddik alias Goliath komt aan bod in verschillende drugsdossiers, hij werd in maart van vorig jaar nog opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt een van de verkopers van telefoons met Sky ECC te zijn. De aanslagen van afgelopen nacht zouden vooral gericht zijn tegen de broer van Jamal ’Urbanus’, ook een bekende in het drugsmilieu.