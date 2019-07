Impasse in Brussel, EU-top geschorst

Ochtendlicht schijnt al een poosje door de perszaal als er plots reuring is. Slapende verslaggevers schrikken wakker, tassen worden omgestoten. Een hoge functionaris van de Europese Raad heeft een boodschap: de bilaterale gesprekken worden voortgezet. Die onderonsjes waren er de zes uur daarvoor ook al. De posities zijn in de tussentijd weinig opgeschoven.

’Sudoku-voorstel’

Merkel, Macron, Rutte en de Spaanse premier Sanchez waren naar Brussel gekomen met een compromis, afgelopen weekend voorgekookt tijdens de G20-top in Osaka. De christendemocraten zouden volgens dit ’sudoku-voorstel’ hun spits Weber loslaten voor de hoofdprijs: voorzitter Europese Commissie. Die post zou een sociaal-democraat ten deel vallen: Frans Timmermans. De Duitser zou het voorzitterschap van het Europees Parlement krijgen. Bovendien zouden de christendemocraten de post van buitenlandchef toekomen en de liberalen het voorzitterschap van de Europese Raad. Een Fransman, waarschijnlijk een liberaal, zou het presidentschap van de Europese Centrale Bank toekomen.

Bij het begin van de top blijkt dat de christendemocraten, gewend om decennialang de machtigste politieke familie te zijn in de EU, zich niet neerleggen bij die formule. „Een grote meerderheid van de premiers van de EVP vindt niet dat we het voorzitterschap van de Europese Commissie zo makkelijk moeten opgeven, zonder ervoor te vechten”, betrekt de Ierse premier Varadkar de stellingen.

’Historische fout’

Ook waren daar de Oost-Europese landen, met name Polen en Hongarije, die hun afkeer wilden verzilveren tegen Timmermans vanwege diens gehamer op een gezonde rechtstaat. De Nederlander aan het roer van het EU-bestuur zou een ’historische fout’ zijn, waarschuwde de Hongaarse premier Orbán.

In een lange, lange schorsing, waarin de delegaties in bilaterale, trilaterale en groepsgesprekken elkaar proberen te overtuigen, duikt Timmermans opeens buiten op. Een verslaggever van het ANP treft hem even na middernacht op straat aan, in zijn eentje wachtend op een afspraak bij het metrostation naast het verlaten gebouw van de Europese Commissie. Timmermans is dan net op de Bulgaarse ambassade op bezoek geweest bij de Bulgaarse premier Borisov. Spannend, beaamde de Nederlander, enigszins betrapt. „Maar het is wel een beetje een rommelige avond.”

’Vreemde manoeuvre’

Even later plaatsen de Bulgaren een filmpje van de ontmoeting online, waarin Timmermans de Bulgaar complimenteert met zijn strijd tegen de georganiseerde misdaad en zegt dat hij altijd open en eerlijk is geweest. „Dat is de basis waarop ik onze vriendschap waardeer.” Als hij merkt dat hij wordt gefilmd, zegt hij: „Ik weet niet zeker of we dit allemaal moeten opnemen.”

In de Nederlandse delegatie, waar premier Rutte zich de blaren op de tong praat voor Timmermans, worden wenkbrauwen opgetrokken, „Vreemde manoeuvre. Het is niet dat wij hem hebben gestuurd.”

In de flarden van strategisch verspreide roddels, goedgeïnformeerde gokjes en vrijblijvende commentaren duiken alternatieven op voor Timmermans, zoals Brexit-onderhandelaar Barnier, oud-eurocommissaris Georgieva, en hé: de Ierse premier. De namen blijken niet op dezelfde steun in het parlement en de Raad te kunnen rekenen als Timmermans. „Dat besef duurt kennelijk lang”, zegt een diplomaat. En of de Ier überhaupt een optie was, of alleen maar een probeersel om beweging te forceren, is allang niet meer de vraag.

Functies opgeknipt

Want de strijd lijkt zich steeds meer van Timmermans weg te bewegen en zich te concentreren op de andere posten. Er sijpelt de suggestie door dat het voorzitterschap van de Raad en van het parlement door tweeën gaat, dat de post na een paar jaar kan overgaan op een andere politieke familie. De liberalen en de christendemocraten zouden over de twee periodes hun macht beter weerspiegeld zien. De positie van Timmermans aan de top van de Europese Commissie, lijkt steeds minder omstreden.

Om zeven uur ’s ochtends komt, vermoeid en bleek, de Italiaanse premier Conte in zijn uppie een boodschap brengen: het is moeilijk allemaal, en we weten niet of we eruit komen. In een partij driedimensionaal simultaanschaak om vijf topjobs, waarin 28 lidstaten, vier politieke families en vier windstreken genoeg van hun gading moeten zien te vinden in vijf posities, blijft een doorbraak uit.

Berichten dat de onderhandelingen in het eindspel zitten, zijn er, evenals een nieuwe verdeling van topfuncties, met Timmermans nog steeds als commissievoorzitter, de Belgische premier Charles Michel (een liberaal) verrassend als buitenlandchef. De Bulgaarse baas van de Wereldbank Kristalina Georgieva volgt de Pool Donald Tusk op als voorzitter van de Europese Raad.

Dilemma

Ondanks dat de marathonvergadering het etmaal aantikt, blijven de onderhandelaars doorpraten, de deelnemers aan de G20 in Japan zelfs met een jetlag van afgelopen weekend nog in het lijf. Het wordt ook de verbeten regeringsleiders te gortig. In plaats van witte rook stuurt team-Tusk een quasi-capitulatie de wereld in: de vergadering wordt geschorst tot dinsdagochtend 11 uur.