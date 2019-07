Brussel - Ruim achttien uur na het begin van de Brusselse top over de verdeling van de belangrijkste machtsposities binnen de EU zijn de 28 regeringsleiders nog altijd niet tot overeenstemming gekomen. Frans Timmermans lijkt nog altijd in pole position om voorzitter te worden van de Europese Commissie. Maar de puzzel met de overige posten blijkt te complex. De top is geschorst tot dinsdagochtend.