Festival Classique barst weer los

Dit jaar zijn er honderd activiteiten: 28 concerten waarvoor een kaartje moet worden gekocht, 25 gratis voorstellingen en verder workshops en evenementen voor bijvoorbeeld scholen. Op donderdag, vrijdag en zaterdag zijn er onder meer uitvoeringen van de Carmina Burana op het Noorderstrand. Alle drie de concerten van deze middeleeuwse liederen die later van muziek zijn voorzien, zijn al weken uitverkocht.

„Maar het belooft dan ook een spektakel te worden met 350 dansers en musici. We beginnen de concerten in het licht en eindigen in de duisternis. Doordat we gebruik maken van het natuurlijke decor en de elementen zal elke avond anders zijn”, zei festivaldirecteur Annemarie Goedvolk toen al. Voor als het slecht weer wordt, liggen poncho’s klaar. „Het wordt een beetje Oerol-achtig”, denkt Goedvolk, die inmiddels gokt op mooi weer.

Jubileum

Het festival haakt dit jaar aan bij het tweehonderdjarig jubileum van Scheveningen als badplaats; overal komt de zee links of rechts om te hoek kijken. Het festival heeft nu ook al drie jaar plaats ’op’ Scheveningen; voor die tijd werd het op en rond de Hofvijver en het Binnenhof in Den Haag zelf gehouden.

„Maar daar konden we niet groeien. De ruimte is er natuurlijk letterlijk beperkt. Ook ligt de veiligheid daar extra onder het vergrootglas. Verder was ik ook wel aan nieuwe inspiratie toe. En het is zo uniek dat Den Haag aan de zee ligt. Daar haal ik inhoudelijk inspiratie uit’, zegt Goedvolk.

’We zien echt andere mensen’

Aanvankelijk zat er na de verhuizing wel een dipje in de bezoekersaantallen, maar nu komt er weer meer en nieuw publiek. „We zien echt andere mensen. De Hofvijver is natuurlijk prachtig, maar de omgeving wordt toch ook wel als elitair ervaren. Scheveningen is veel laagdrempeliger.”

Het Festival Classique duurt tot en met 18 juni.