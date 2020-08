De Tourgekte weerstaat elk virus

De renners van Team Jumbo-Visma (met voorop Tom Dumoulin) draaien al warm voor de Tour. Ⓒ ANP/HH

Achter een grapje op Twitter (De Tour de Corona start in Nies) schuilt een wereld van onzekerheid. Haalt de Ronde van Frankrijk Parijs? Of eindigt het virus dit jaar in het geel? Wat wel al zeker is: de pandemie heeft volgers en fans behoorlijk ontregeld. De kroegbaas, de supporter en de radioverslaggever spreken.