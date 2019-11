8 jaar cel voor hockeycoach die jarenlang spelertjes verkrachtte

Christophe C. heeft zich tussen 2010 en 2016 aan zeker vier spelers vergrepen. Hij werkte in die periode als coach bij de vereniging en werd in 2014 zelfs benoemd tot voorzitter van de club. Dat meldt Nieuwsblad.

C. had veel invloed en macht en heeft daar volgens de rechter jarenlang misbruik van gemaakt. Volgens de openbaar aanklager verkrachtte hij verschillende minderjarige jongens en vergreep hij zich ook aan jongvolwassenen. “Als de slachtoffers niet op zijn avances wilden ingaan, dreigde hij ermee dat ze nooit in de eerste ploeg zouden komen”, aldus de openbaar aanklager.