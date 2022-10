Johnson stapt uit de race om premierschap

Volgens de BBC zegt Johnson dat hij de steun heeft van 102 partijleden, maar vindt hij dat ’onvoldoende om de partij te leiden’. „De afgelopen dagen ben ik tot de conclusie gekomen dat het niet juist is om het nu te doen. Je kunt niet effectief regeren als je geen verenigde partij hebt in het parlement.”

Johnson noemde het ’een zeer goede kans’ dat hij succesvol zou zijn in een verkiezing onder leden van de Conservatieve Partij, maar dat hij toch van de race afziet. Ook verklaarde Johnson dat hij „in een goede positie” is om een overwinning te behalen bij de algemene verkiezingen van 2024.

De BBC stelt dat het niet te verifiëren is of Johnson werkelijk de steun had van 102 partijleden. Volgens de omroep hebben slechts 57 partijleden openlijk hun steun aan Johnson betuigd.

Sunak favoriet

Johnsons partijgenoot Rishi Sunak lijkt nu de favoriet om de nieuwe Britse premier te worden. Eerder al meldde Penny Mordaunt zich als kandidaat, maar zij heeft nog niet de benodigde honderd steunbetuigingen van Conservatieve parlementsleden verzameld.

Rishi Sunak Ⓒ ANP

Johnson stelt in een verklaring dat hij gepoogd heeft om met Sunak en Mordaunt tot een vergelijk te komen, maar dat dat niet gelukt is. Kandidaten moeten ten minste 100 leden van de partij achter zich krijgen om mee te doen in de race om het leiderschap.

Mocht maandagmiddag slechts een kandidaat de benodigde honderd steunbetuigingen hebben, dan wordt die kandidaat automatisch de nieuwe partijleider en daarmee ook premier van Groot-Brittannië. Truss trad donderdag af als premier. De opvolgster van de door schandalen geplaagde Boris Johnson was toen pas 44 dagen regeringsleider.

