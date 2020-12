Komende week ’heldere sterrenregen hoog aan de hemel’

Tussen middernacht en 3:00 uur loopt het aantal met het blote oog zichtbare vallende sterren op naar ruim 100 per uur. „Dat is bijna twee per minuut! De meteorenzwerm Geminiden geeft gelige, vaak heldere vallende sterren met relatief korte sporen”, meldt Johnny Willemsen van Weeronline.

De naam Geminiden komt van het sterrenbeeld Gemini (Tweelingen). De meteoren van de Geminiden lijken uit dit sterrenbeeld te komen.

Tijdens vijf nachten zijn er meteoren van de Geminiden mogelijk, maar de duidelijke pieknacht is 13-14 december. In deze nacht loopt het aantal zichtbare meteoren op tot 108. In de nachten ervoor en erna zijn er 20-40 vallende sterren per uur.

Hoe te zien

De Geminiden verschijnen behoorlijk hoog aan de hemel, aldus Willemsen. „Ongeveer tussen 50 en 70 graden, waarbij 90 graden recht boven je is. Dit helpt mee voor de goede zichtbaarheid van deze meteoren. Aan het einde van de avond en rond middernacht is de kijkrichting naar het oosten tot zuidoosten. Dit verandert geleidelijk via het zuiden naar het zuidwesten in de tweede helft van de nacht.”

Er kan overigens nog roet in het eten van liefhebbers worden gegooid. De weersverwachting is vooralsnog ’erg ongunstig’. Het wordt dit weekend bewolkt en regenachtig. De kans op zwaar tot geheel bewolkte omstandigheden in de nacht naar maandag 14 december is circa 85% en de kans op brede opklaringen amper 10%. Ook de nachten ervoor en erna verlopen vermoedelijk grotendeels bewolkt.