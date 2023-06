Premium Het beste van De Telegraaf

Driemaal 25 jaar geëist voor moord op Shaquille Goedhart in Amsterdam-Zuidoost

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

Rivelino V., Badr K. en Marc G. Ⓒ Illustratie: Petra Urban

AMSTERDAM - Shaquille Goedhart lijkt in 2019 koelbloedig met kogels omgebracht, omdat zijn eigen criminele organisatie hem niet vertrouwde. De verdachten Badr K. (33), Rivelino V. (31) en Marc G. (29) zwijgen over het hoe en waarom. Het Openbaar Ministerie (OM) eist in de rechtbank van Amsterdam 25 jaar gevangenisstraf voor elk van hen. De officier van justitie: „Zij hebben kil en meedogenloos over leven en dood beschikt.”