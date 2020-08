Mauritius: 38 dode dolfijnen aangespoeld na olieramp

Een regeringsfunctionaris zei dat de resultaten van de autopsies op 25 dolfijnen die woensdag en donderdag aanspoelden, in de komende dagen worden verwacht. Tot dusver zijn twee dolfijnen door dierenartsen onderzocht. De zeezoogdieren hadden verwondingen maar vertoonden geen sporen van olie in hun lichamen.

Het in tweeën gebroken scheepswrak is maandag afgezonken. Milieuorganisatie Greenpeace noemde die keuze „de slechtste optie.” Greenpeace riep de overheid van Mauritius donderdag op om spoedig een onderzoek in te stellen naar de dood van de tientallen dolfijnen en een eventueel verband met de olieramp.

Milieuactivisten en wetenschappers hebben gewaarschuwd dat de olielekkage een grote ecologische ramp betekent, en voorspellen dat de die grote gevolgen heeft voor de economie van Mauritius. De eilandstaat is in grote mate van toerisme afhankelijk. De economische schade kan decennialang doorwerken, is gewaarschuwd.