Eigenlijk wilde hij niet meer, toch is Mattarella (80) opnieuw de Italiaanse president

Eigenlijk wilde de oud-christendemocraat Mattarella niet meer. Hij had zijn koffers al gepakt en een nieuwe woning in de chique wijk Parioli in Rome gevonden. Maar premier Draghi haalde hem over om toch de benoeming te accepteren. Het is niet de eerste keer dat de zevenjarige termijn van een president in Italië wordt verlengd. Dat gebeurde eerder bij de voorganger van Mattarella, Giorgio Napolitano. Die bleef daarna een kleine twee jaar aan. Onbekend is hoe lang Mattarella zal aanblijven.

De uit Sicilië afkomstige president Mattarella is een garantie voor de EU. Hij heeft de afgelopen zeven jaar een mogelijke breuk tussen Italië en de EU voorkomen.

Berlusconi

Toch was Mattarella niet de eerste keuze van alle partijen. Centrumrechts schoof aanvankelijk Silvio Berlusconi als presidentskandidaat naar voren, maar daar wilde centrumlinks niets van weten. Ook andere kandidaten van centrumrechts vonden te weinig bijval. Centrumlinks kwam nauwelijks met serieuze voorstellen.

Een sterke presidentskandidaat die vaak werd genoemd was premier Mario Draghi. Maar voor veel politici was het een probleem dat hij dan had moeten vertrekken als premier. Hij wordt zowel in Italië als in het buitenland beschouwd als de ideale persoon om de door de Europese Commissie gevraagde hervormingen door te voeren en die de circa 200 miljard euro aan Europees herstelfonds (zowel giften als leningen) in goede banen kan leiden. Daarom wilden veel parlementariërs dat hij aanbleef als premier. Bovendien weet hij linkse en rechtse partijen in de regeringscoalitie bijeen te houden.