Bizarre moordpoging: man steekt eigen vrouw neer in wc van ziekenhuis

De vrouw had op 23 augustus 2019 een afspraak in ziekenhuis Het Groene Hart. De man wachtte haar daar op, trok haar een toilet in, deed de deur op slot en stak op haar in. De verdachte werd met bebloede handen door agenten bij het ziekenhuis geboeid weggevoerd.

Het paar had al langer relatieproblemen. De man had al een paar keer gezegd dat hij de vrouw zou vermoorden. Kort voor het incident kocht hij twee messen. Volgens de rechtbank is hij naar het ziekenhuis gegaan om de vrouw om het leven te brengen als zij het niet wilde goedmaken. Daardoor is er sprake van voorbedachte raad, aldus de rechtbank.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Een persoonlijkheidsonderzoek van de man wees uit dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De kans op herhaling van relationeel geweld schatten de onderzoekers als hoog in. Daarom is een langdurige, intensieve behandeling noodzakelijk. Die zal moeizaam verlopen, zo is de verwachting, onder meer omdat de man de oorzaak van de problemen bij anderen neerlegt, zijn eigen rol minimaliseert en de noodzaak van een gedragsbehandeling niet inziet.