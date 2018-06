Hooligans in maatpak: huurde Trump ’fake’ fans in?

„Dit is een prachtig, groot feest”, zei Trump. „Het is eigenlijk groter dan we hadden verwacht.” Dat kan, maar ondertussen leven steeds meer vraagtekens bij het Amerikaanse publiek. De nette maatpakken van de zogenaamde hardcore Eagles-fans laten wenkbrauwen fronsen.

Het grootste gedeelte van het team kwam zelf overigens niet opdagen; vervolgens trok Trump de uitnodiging in voor het gehele team, maar wilde hij met de ’fans’ wel het Amerikaanse volkslied vieren.

NBC-journalist Tim Furlong twijfelde: hij kwam erachter dat geen enkele fan de sterspeler van het team kende. Anderen kregen schaapachtige blikken toen ze vroegen wie er daadwerkelijk uit Philadelphia kwam. Slechts één man werd gezien met een Eagles-shirt; opgevouwen, nota bene.

Vervolgens tikten collega’s van ABC News een interne mail van het Witte Huis op de kop waarin medewerkers werden gevraagd om te komen. Veel bezoekers zouden overheidspasjes hebben gedragen onder hun kleding, zo zag een verslaggever.

Het grote speculeren is inmiddels begonnen. Waren de fans allemaal medewerkers van het Witte Huis? Of heeft Trump ze ingehuurd? Dat laatste idee klinkt absurd, maar het inhuren van menigtes en ’fake fans’ is een lucratieve business in de VS, zo berichtte CNN eerder. Zo kan het bedrijf Crowds On Demand een hele entourage regelen inclusief bodyguards and paparazzi – allemaal nep.

Overigens zijn zowel Donald Trump als zijn rivale Hillary Clinton eerder ervan beschuldigd neppe fans of ’gewone burgers’ te hebben ingehuurd, om hun campagne kleur te geven.