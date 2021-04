Politie stopt met AMBER Alert: ’Dit gaat levens kosten’

„Dit gaat kinderlevens kosten. Wij hebben sinds 2008 gewerkt aan het opzetten van een fijnmazig systeem om informatie over vermiste of ontvoerde kinderen razendsnel onder de aandacht van miljoenen burgers te brengen. Dat doen we onder meer via reclameschermen, social media, snelwegborden, websites, tv en informatie bij pinautomaten”, zegt Hoen. „Het gaat niet lukken om met Burgernet direct zo’n bereik te krijgen.”

Hij wijst erop dat van al de keren dat het AMBER Alert-systeem is ingezet, er in 94 procent van de gevallen een succesvolle afloop was. Verder stoort het Hoen dat de politie de samenwerking eenzijdig heeft opgezegd. „We zijn voor een voldongen feit geplaatst.”

Burgernet

De samenwerking tussen politie en AMBERT Alert stopt op 22 juli 2021. „De verandering heeft verder geen invloed op de kwaliteit van de opsporing van vermiste kinderen. AMBER Alert werd gemiddeld twee keer per jaar ingezet”, aldus de politie.

Bij het systeem van Burgernet ontvangen mensen een spraak- of sms-bericht wanneer er iets gebeurt in hun omgeving. Burgernet wordt ingezet bij onder meer diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en vermiste personen.

’Kosten bespaard’

Het ministerie van Justitie denkt dat berichten over vermissingen herkenbaarder worden als ze allemaal onder één systeem komen te vallen. „Bovendien verlopen de vermissings-alerteringen, doordat alles onder één dak zit, straks efficiënter en worden er kosten bespaard”, stelt de politie.