Milieustraat neemt lachgascilinders in, 'situatie onhoudbaar'

Officieel is het voor milieustraten niet toegestaan om de illegale cilinders in te nemen, wordt geschetst. Sinds januari van dit jaar, het moment dat lachgas onder de Opiumwet kwam te vallen, wordt door de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven een „enorme opkomst” gezien van de wegwerpcilinders in de openbare ruimte of het restafval. Het zou gaan om ongeveer 250.000 wegwerpcilinders op jaarbasis.

De schade die de ontploffende cilinders zouden veroorzaken in de vuilniswagens en afvalverbrandingsinstallaties, zou tot zeker 30 miljoen euro oplopen. „We hebben het niet over deo-bussen, maar over cilinders van 2 kilo. Het is een wonder dat er nog niemand ernstig gewond is geraakt - of erger”, aldus Robbert Loos, directeur Vereniging Afvalbedrijven.

De gesprekken met het Rijk worden vruchteloos genoemd. Er wordt opgeroepen alsnog snel met een oplossing te komen. De sector zegt met spoed duidelijkheid te willen van het demissionaire kabinet, ook met betrekking tot het vergoeden van de al geleden schade. „We overwegen juridische stappen om deze duidelijkheid te kunnen krijgen.”