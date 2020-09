Luchtvaartsector onder druk op Aziatische beurzen

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,7 procent. De Chinese luchtvaartmaatschappijen China Eastern Airlines en China Southern Airlines zakten ruim 4 procent in navolging van de forse koersverliezen in de Europese luchtvaartindustrie. Cathay Pacific daalde 1,4 procent. Ook de Britse banken HSBC (min 2,9 procent) en Standard Chartered (min 2,4 procent), die beide een notering hebben in Hongkong, gingen verder omlaag na de onthullingen over hun betrokkenheid bij verdachte transacties in de bankensector.

Chipbedrijf ASM Pacific Technologies (ASMPT) klom circa 6 procent na berichten dat de onderneming mogelijk van de beurs in Hongkong verdwijnt. De voormalig dochteronderneming van ASMI zou volgens ingewijden in gesprek zijn met potentiële investeerders. ASMI heeft momenteel nog een belang van circa 25 procent in ASMPT, dat overigens ontkent dat er een plan is om van de beurs te gaan.

In Sydney verloor de All Ordinaries 0,7 procent. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas behoorde tot de sterkste daler met een verlies van 1,6 procent. De Kospi in Seoul was een negatieve uitschieter met een tussentijds verlies van 2,6 procent. De Zuid-Koreaanse luchtmaatschappij Korean Air Lines leverde 2,1 procent in.