Panters geboren in Burgers’ Zoo

Om nieuwe onrust te voorkomen, laten de dierenverzorgers de panter en haar welpen ditmaal volledig met rust. Ze bepaalt zelf wanneer ze voor het eerst met de jongen uit het kraamhok komt. De dieren zijn wel via een webcam te volgen.

Sri Lankaanse panters komen voor in Azië en Afrika en zijn een bedreigde soort. Waarschijnlijk zijn er nog minder dan duizend van deze dieren in het wild. Europese dierentuinen hebben een fokprogramma voor de panters. De Arnhemse pantermoeder is de laatste in haar bloedlijn.