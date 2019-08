Ontruiming woningen Deventer om vondst oorlogscollectie

De collectie werd aangetroffen nadat politie en brandweer afgingen op veel rookontwikkeling in een tuin aan de Bursestraat. Ⓒ GinoPress B.V.

DEVENTER - In de binnenstad van Deventer zijn enkele huizen ontruimd nadat bij toeval in een woning een verzameling militair materiaal is gevonden, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De EOD gaat de voorwerpen onderzoeken.