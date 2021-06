Verbod op ongewenste donaties om inmenging ’foute instanties’ te voorkomen

Het voorstel moet voorkomen dat foute instanties invloed uitoefenen vanuit het buitenland, bijvoorbeeld door radicale instellingen geld te geven. Eerder kwam het kabinet al met een wetsvoorstel dat burgemeesters en het Openbaar Ministerie (OM) de mogelijkheid geeft om inzage te verkrijgen in alle donaties van buiten de Europese Unie. Dit voorstel wordt nu aangevuld met de mogelijkheid om een streep door die donaties te zetten.

„Voor het het propageren van haat tegen andersdenkenden, het aanzetten tot geweld en extremisme, of antidemocratisch gedachtegoed verspreiden is geen plek in Nederland”, zegt Dekker. „Organisaties die zich hiermee bezig houden, moeten daarom stevig bestreden worden. In een rechtsstaat kunnen we niet onbeperkt tolerant zijn tegen intolerantie.”