Lancering missie naar de maan opnieuw afgeblazen, nieuwe poging eind september of later

Begin deze week werd de eerste poging afgelast door motorproblemen, ditmaal werd een fors brandstoflek geconstateerd tijdens het vullen van de tanks met vloeibare waterstof. De vluchtleiding gaf gehoor aan het advies de startprocedure af te breken. Technici omschreven het probleem als complex en achtten herstel binnen enkele dagen niet haalbaar. Maandag of dinsdag als alternatieve lanceringsdatum kon daardoor worden geschrapt. De raket zal worden terug gerold naar de assemblagehal.

De start van de Artemis I-missie zou in de avond plaatsvinden vanaf het Kennedy Space Center bij Cape Canaveral in Florida in de Verenigde Staten. De eerste reis zonder astronauten aan boord is bedoeld om alle systemen te testen. Het is een generale repetitie voor bemande vluchten naar de maan over een paar jaar.

Voor de missie is de krachtigste raket ooit gebouwd, het SLS, met bovenin het vaartuig dat naar de maan moet gaan, de Orion. Het achterste deel, dat voor energie en voortstuwing zorgt, is door Europa ontwikkeld. De zonnepanelen die elektriciteit opwekken, komen uit Leiden.