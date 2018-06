’Video’s dierenleed niet geweerd’

Gevolg: wanneer één van je ’vrienden’ hierop reageert verschijnt dit ook op je eigen tijdlijn. Ongevraagd word je geconfronteerd met de meest vreselijke beelden. Allereerst kun je je afvragen, waarom zou iemand dit willen zien? Ten tweede: Is men zich wel ervan bewust dat dit bericht gedeeld wordt op het moment dat je erop reageert?

Facebook blokkeert je account wanneer er een vrouwentepel of erotisch materiaal te zien is, maar dit wordt doodleuk ongecensureerd op je tijdlijn gezet. Ik vind het verschrikkelijk, mensen in mijn omgeving zijn soms dagen van slag na het zien van dit soort filmpjes. En dat niet alleen, Facebook is voor gebruikers vanaf 13 jaar! Wie wil dat zijn zoon/dochter van deze leeftijd dit ziet?

Ik vind het ronduit schandalig dat dit kan en mag. Heb verschillende keren dergelijke berichten gerapporteerd maar deze filmpjes zijn ’niet in strijd met de richtlijnen’. Je kunt dus blijkbaar maar op één manier reageren op zo'n filmpje als je wilt dat het verwijderd wordt. Trek je broek omlaag, maak een selfie en plaats deze als reactie, het bericht zal dezelfde dag nog verwijderd zijn.

Bram G.