Dokter spot kanker op tv en informeert vrouw via Facebook

Verdomd, dacht Erich Voigt. Dat lijkt op kanker. Hij ontdekte een vreemde plek op de hals van Nicole McGuinness (32), die meedoet in het programma waarin kandidaten een strandhuis op de kop proberen te tikken.

„Die bobbel ter hoogte van de keel zag er asymmetrisch uit en leek wel een gezwel”, vertelt hij tegenover The New York Post. Voigt besloot een bericht op Facebook te zetten en vroeg zijn volgers om het te delen.

Twee weken later bereikte het bericht McGuinness, die 900 kilometer verderop woont. Ze volgde het advies van de dokter op, liet zichzelf onderzoeken en werd gediagnosticeerd met schildklierkanker. Ooit overleefde ze een hersentumor, nu bindt ze weer de strijd aan.

„Het is een mirakel dat hij het zag”, reageert de vrouw tegenover ABC, nadat ze de dokter bezocht in New York om haar dankbaarheid te tonen. De dokter zelf bracht haar goed nieuws: hij denkt dat de kanker vermoedelijk goed te behandelen is.