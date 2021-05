Schip ramt Gerrit Krolbrug in Groningen, ’draaibrug lijkt total loss’

Volgens de politie kan de veiligheid van de bruggen nu niet gegarandeerd worden. Door de aanvaring hangt de brug scheef in het draaischarnier. Ook is het stoplicht van de brug afgebroken. Rijkswaterstaat is bezig om de schade aan de brug te inventariseren.

Op de brug reed een scooterrijder, het is onduidelijk of hij gewond is geraakt door de botsing met de 110 meter lange tanker. De tanker Bodensee uit Mannheim was onderweg van Straatsburg naar Delfzijl en had vier bemanningsleden aan boord, meldt Dagblad van het Noorden.

De oude draaibrug ligt over het water en lijkt total loss. De brug blijft voorlopig gestremd, zo meldt de Landelijke Eenheid van de politie op Twitter.