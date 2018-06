’Burgerschapscursus op school slecht plan’

In 2006 werden de scholen verplicht dit aan de orde te stellen op straffe van intrekking van subsidie. Nu 12 jaar later is er nog niets veranderd en van enige sanctie is totaal geen sprake,. Dit wordt zelfs geconstateerd door de inspecteur-generaal van het onderwijs. Scholen weten niet wat ze aan moeten met dit onderwerp. Mijden het liever uit vrees voor lastige vragen. Vooral nu met overbelaste docenten wordt vorming ingeleverd voor prestaties, cijfers. Daar worden de scholen op afgerekend. Een nieuwe minister van Onderwijs die met zo’n slecht doordacht plan (oude wijn in nieuwe zakken) komt, verdient een dikke onvoldoende.

P. Cammaart