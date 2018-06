Sir Ian Kershaw naar Crossing Border

De emeritus hoogleraar moderne geschiedenis van de University of Sheffield wordt daar in het openbaar geïnterviewd over zijn jongste boek, dat in augustus in het Nederlands verschijnt bij Unieboek/Het Spectrum: Een naoorlogse achtbaan. Dat belicht Europa in de periode van 1950 tot 2017.

Crossing Border is dit jaar van 30 oktober tot en met 4 november.