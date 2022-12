IJsvorming: treinen uitgevallen rond Amsterdam en Utrecht

Door het koude weer ontstaat rijp op de bovenleiding. Die moet er afgereden worden, zegt de NS-woordvoerster. „De trein maakt de connectie met de bovenleiding voor de stroomtoevoer van de trein. Als die bevroren is, gaat het knetteren en kunnen de vonken die daardoor ontstaan het kastje op de trein dat zorgt voor de verbinding kapot maken.”

Bij kouder weer zet de NS zwaarder materieel in voor deze zogenoemde rijpritten. „Een intercity neemt bijvoorbeeld meer stroom af en kan de rijp er dan makkelijker afrijden”, aldus de woordvoerster.

Spoorbeheerder ProRail laat weten dat in de nacht van donderdag op vrijdag „is rijpgereden.” „Normaal gesproken gebeurt dat ook ’s nachts en moet dat werken, maar nu blijkbaar niet.” Afhankelijk van hoe koud het is wordt bepaald wanneer rijpritten worden gereden. Dat verschilt per dag en locatie, want het vriest niet overal even hard in het land. „Dat is maatwerk”, zegt de woordvoerder.