NS wint zaak over staanplaatsen

Vandaag deed de rechter uitspraak. Het geding draaide om de vraag of een NS-vervoerbewijs ook recht geeft op een zitplaats. Dit is niet het geval, luidt het vonnis. „Een treinkaartje geeft alleen recht op vervoer.”

ConsumentenClaim stelt dat elke reiziger recht heeft zou hebben op een zitplaats. Dit is volgens NS dus onjuist. De wet spreekt volgens de rechtbank over het vervoeren van de reiziger. „Dat resultaat wordt ook behaald. De wijze waarop dat vervoer plaatsvindt, is niet in de wet bepaald. NS heeft aannemelijk gemaakt dat zij zich voldoende inspant om het vervoer zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden.”

Gewoon druk

Het is volgens de NS-woordvoerder steeds drukker in Nederland op de weg en op het spoor. „Staan in de spits, in files en in de trein, hoort er in Nederland helaas bij, hoe vervelend dat ook is. We werken er hard aan om de hinder van drukte te beperken. Daardoor heeft meer dan 95% van onze reizigers in de spits toch doorgaans een zitplaats.”

NS zegt voor drie miljard euro aan investeringen te hebben lopen voor de aanschaf van meer treinen. „Er is ook een verandering in de reisplanner app doorgevoerd. Daarin kunnen reizigers nu zien wat de actuele treinlengte is en of een trein druk is of niet. Ook kunnen reizigers straks zien waar nog ruimte is om te zitten in de trein.”

ConsumentenClaim feliciteert NS

ConsumentenClaim vindt de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in de proefprocedure over overvolle treinen teleurstellend. ,,De rechter acht wanprestatie van NS onvoldoende aannemelijk gemaakt en stelt dat reizigers geen recht hebben op een zitplaats”, aldus directeur Stef Smit.

De rechtbank is volgens hem kennelijk van mening dat reizigers op toezeggingen van NS in het door haar uitgegeven handvest en vervoersplan geen beroep kunnen doen. ,,Daarin staat bijvoorbeeld dat NS intercity-reizigers bij een reistijd van meer dan 15 minuten altijd een zitplaats wil aanbieden. Maar in onze zaak kon de reiziger gedurende drie weken in bijna de helft van de ritten niet zitten en in 20% van de gevallen niet mee, omdat de trein te vol zat.”

’NS heeft veel verbeteringen doorgevoerd’

Smit vindt het vreemd dat er dan geen compensatie wordt toegekend. ,,Ik feliciteer NS met deze voor ons verrassende uitspraak. Hoewel wij niet gelukkig zijn met de uitkomst van de rechtszaak, hebben wij de afgelopen twee jaar gezien dat NS mede onder druk van onze procedure veel verbeteringen voor reizigers heeft doorgevoerd. Daarmee hebben de reizigers toch gedeeltelijk gewonnen.”

Smit hoopt dat NS doorgaat met verbeteringen ,,net zolang de problemen met uitpuilende treinen zijn opgelost”, zegt hij in een reactie.