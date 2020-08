Volle bak op vakantiebestemming, Nederlanders maken zich zorgen

Het zwembad is afgeladen in het vakantiepark La Fayolan in Clairvaux les Lacs in de Franse Jura. Ⓒ eigen foto

FLORENCE - Nu heel Europa zomervakantie heeft, is het in populaire toeristenoorden toch ineens topdrukte in het hoogseizoen. Veel Nederlandse toeristen klagen over overvolle campings, vakantieparken, horeca, attracties en binnensteden, waar 1,5 meter afstand volgens hen ’een lachertje’ is.