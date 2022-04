Kamermeerderheid wil ’killerdrones’

Buitenland

Dodental raketaanval op treinstation Kramatorsk stijgt tot 57

Het dodental van de raketaanval van vrijdag op het treinstation in Kramatorsk in Oekraïne is gestegen tot 57 mensen, onder wie vijf kinderen, meldt de gouverneur van Donetsk, Pavlo Kirilenko, in een nieuwe update over het aantal slachtoffers. Het aantal gewonden, 109, is niet gewijzigd.