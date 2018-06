Stunt: niet hond maar mens in dichte auto

Het proefkonijn, hondencoach Arvid van Putten, werd onlangs – nadat zijn gezondheidstoestand was gekeurd door de EHBO – bij een buitentemperatuur van 26 graden opgesloten in een personenwagen. Binnen tien minuten, bij een temperatuur van 37 graden, had hij al zoveel last van de hitte dat hij moeilijk ging praten en bewegen. Na twintig minuten kon hij niet meer helder denken en samenhangend praten.

Na een half uur was de temperatuur in de auto opgelopen tot 44 graden en brak de EHBO het experiment af. Van Putten kon niet meer goed ademen en had pijn op de borst. Volgens de Dierenbescherming zou een hond al zijn overleden, omdat honden niet zweten maar hitte slechts kwijt kunnen via de bek. Jaarlijks moeten tientallen honden uit auto’s worden gered, terwijl er ongeveer tien sterven aan de gevolgen van oververhitting. Een filmpje van het experiment staat op Facebook.