Het leven van... Youri Petrov (1974-2023): na het profvoetbal weggezakt in poel van ellende

Ooit was Youri Petrov speler van het grote Spartak Moskou, wekte hij de interesse van Ajax en maakte hij een miljoenentransfer naar FC Twente. Na zijn actieve carrière zakte de razendsnelle en topfitte aanvaller van weleer weg in een poel van diepe ellende. Een alcoholverslaving bracht hem steeds meer aan de zelfkant van de samenleving. De voetbalprof overleed onlangs op slechts 48-jarige leeftijd in Tilburg in een hospice.