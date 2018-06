’Jeugd aan de botox en fillers’

De neus, de lippen, die rimpel, we kunnen alles volspuiten. Die maakbare wereld komt uit het nepland Amerika, daar is alles show, nep en van plastic. Amerika bestond niet maar is gemaakt en heeft geen ziel, het is een mix van veel, dus gewoon een allegaar. Kijk eens goed wat daar aan de hand is met alles en zie die ontevredenheid is nu ook hun exportproduct geworden, de botox en de filler. Op NPO een 20-jarig meisje die vlogt en haar volgespoten hoofd laat zien. Ze heeft nog volgers ook. Een cosmetische arts zegt op tv dat dat mooi en wenselijk is, want je moet je goed voelen. Psychologen roepen al jaren dat kinderen pas bij 24 jaar reëel beslissingen kunnen nemen.

Ben van der Ham, Culemborg