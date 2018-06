Zoon Escobar óók drugsbaron? Justitie denkt van wel

Victoria Henao en Juan Pablo Escobar Henao hebben beiden inmiddels een andere naam: zoon Juan veranderde zijn naam in ’Sebastián Marroquín’, moederlief heet ’Maria Isabel Santos Caballero’. De twee zijn volgens Argentijnse justitie onderdeel van een criminele organisatie.

Victoria en Juan Pablo zouden geld witwassen via woningen en een tango-café. Ook Mauricio ’Chicho’ Serna Valencia, een voormalige voetballer van de club Boca Juniors, is aangeklaagd in de zaak.

Escobar was ’s werelds rijkste drugsdealer en stond aan het hoofd van het Medellin-kartel. Hij werd in 1993 doodgeschoten door een politieagent.

Zoon Juan, alias Sebastián, haalde eerder nieuwsheadlines door in een boek te beschrijven hoe Escobar samenwerkte met de CIA, zodat de VS de strijd met het communisme in Centraal-Amerika kon financieren.