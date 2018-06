’Ergernis om Sanne Wallis de Vries’

Dit bedrijf probeert slechts (wellicht tegen beter weten in) om te overleven, teneinde de werkgelegenheid van talloze medewerkers te behouden en nog verdere leegstand in de winkelstraten te voorkomen. In onze ogen is het vrij goedkoop om vanuit een vet betaalde baanbij die veilige publieke omroep zo de spot met anderen te drijven. Als Wallis de Vries werkelijk satire wil bedrijven, zou het veel beter zijn, dit niet over de ruggen van zulke hardwerkende mensen te doen.

Dick Boonstra, Halfweg