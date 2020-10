Belgische ’coronapremier’ Wilmès kan ic al snel weer verlaten

De 45-jarige Wilmès werd donderdagochtend overgebracht naar de ic, al was ze volgens haar woordvoerder wel stabiel en bij bewustzijn. Ze had zaterdag bekendgemaakt dat ze het virus had opgelopen.

Wilmès’ toestand is „volkomen geruststellend”, zegt ziekenhuisdirecteur Philippe El Haddad tegen RTL. Hij ziet „geen reden tot bezorgdheid” en verwacht dat ze „de komende uren” al naar huis mag.

Wilmès leidde België tot 1 oktober als interim-premier door de eerste piek van de coronacrisis. Ze was de eerste vrouw die het zover schopte. In de sindsdien aangetreden nieuwe regering is de Franstalige liberaal minister van Buitenlandse Zaken.