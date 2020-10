Belgische ’coronapremier’ Wilmès op intensive care

De 45-jarige Wilmès leidde België tot 1 oktober als interim-premier door de coronacrisis, als eerste vrouw die het zover schopte. In de sindsdien aangetreden nieuwe regering is de Franstalige liberaal minister van Buitenlandse Zaken.

Wilmès maakte zaterdag bekend dat een coronatest had aangetoond dat ze het virus had opgelopen. Ze denkt dat dit in familiekring is gebeurd.