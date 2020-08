Libanon meldt zeker 50 doden en 2700 gewonden door explosie Beiroet

Mogelijk bevinden mensen zich nog onder het puin van de talloze gebouwen die zijn verwoest.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is de ramp veroorzaakt door de ontploffing van uiterst explosieve chemicaliën die jaren geleden in beslag waren genomen en in de haven waren opgeslagen. Kort daarvoor was er brand uitgebroken.

De Libanese president gaf opdracht tot een spoedzitting van de veiligheidsraad van het land. De premier spreekt van een ’grote catastrofe’ waarvoor de schuldigen zullen boeten. Hij vroeg bevriende landen Libanon te helpen. Onder meer Frankrijk en Iran hebben dat al aangeboden.

