Veiligheidsfunctionaris: explosie Beiroet door 2700 ton ammoniumnitraat

De chemische stof zit in kunstmest maar wordt ook gebruikt als grondstof voor springstoffen in de mijnbouw en in zelfgemaakte bommen.

Zo is ammoniumnitraat gebruikt bij de bomaanslag in Oklahoma City in 1995 en door Anders Breivik bij de aanslag in 2011 in Oslo. Ook waren er talrijke ongevallen met de stof, soms met honderden doden.

Door de ontploffing veranderde een deel van de Libanese hoofdstad dinsdag in puin. Er zouden zeker 63 doden en 2700 gewonden gevallen zijn. De ziekenhuizen werden overweldigd, het Rode Kruis vraagt om bloeddonaties.

De Libanese president gaf opdracht tot een spoedzitting van de veiligheidsraad van het land. De premier spreekt van een ’grote catastrofe’ waarvoor de schuldigen zullen boeten. Hij vroeg bevriende landen Libanon te helpen. Onder meer Frankrijk, Iran en vijand Israël hebben dat al aangeboden.

Lees meer over de verwoesting in Beiroet:

Door de ontploffing raakten ook leden van de internationale vredesmacht Unifil gewond. Zij bevonden zich op een schip van Unifil dat schade opliep. Unifil moet strijd tussen Israël en Libanon voorkomen. Ook raakten medewerkers van de Nederlandse, alsook de Duitse ambassade gewond.

Bent u in Beiroet? We komen graag met u in contact. App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.